Femminile, Spugna: "Bella vittoria, abbiamo dimostrato che siamo lì per lottare"

Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile, al termine della vittoria per 3-1 sulla Juventus ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali del club. Ecco le sue parole:

Oggi si è vista una grande Roma, la Roma che vorrebbe vedere sempre?

"Diciamo di sì. Oggi abbiamo fatto una grande partita, da un po' che non interpretavamo una partita così bene. Per la qualità che abbiamo messo in campo, per l'interpretazione della gara, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, il risultato è giusto, poteva essere anche più ampio, abbiamo avuto diverse occasioni per fare gol al primo tempo. Bella anche la reazione dopo l'1-1, siamo riuscite a rimettere in piedi la gara, a vincerla. Devo fare i complimenti anche alla Juventus, ha fatto una partita a viso aperto. Meritano la classifica che hanno, noi abbiamo dimostrato che ci siamo, siamo ancora lì per provarci, per lottare. I punti sono tanti, ma finché c'è speranza, ci proveremo".

La Roma ha dominato durante la gara. Le è sembrata quella Roma che è mancata in questa stagione?

"Probabilmente è mancata in qualche occasione, sì, oggi però abbiamo fatto una partita importante. Quando ci sono partite di questo tipo è chiaro che si alza l'attenzione, si vuole dimostrare di essere forti, di essere la squadra che ha lo scudetto cucito sul petto. Tante motivazioni che ti portano a fare bene sia singolarmente, sia di squadra".

Ripartirete da qui, ora.

"Sì, ce lo siamo detti diverse volte, in diverse occasioni. Questa è una vittoria bella, costruita in una settimana non semplice. Abbiamo un grande merito, di aver fatto un bel lavoro in settimana, di aver preparato il match sul dettaglio e l'abbiamo fatto. Un grande plauso ai tifosi, ci hanno veramente spinto dal primo all'ultimo uomo. Sono stato il dodicesimo uomo in campo, perennemente. Una cosa che non è mai mancata, ma oggi si è fatta sentire particolarmente".

(asroma.com)

VAI ALLE DICHIARAZIONI INTEGRALI