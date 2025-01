Femminile, Linari: "Oggi si è vista la Roma che vogliamo essere. Con questa voglia possiamo crederci ancora"

Protagonista con il gol del definitivo 3-1, Elena Linari ha commentato la vittoria sulla Juventus ai canali ufficiali del club. Ecco le parola della calciatrice giallorossa, che ha segnato su rigore:

Una grande vittoria, si è vista una grande Roma.

"Sì, oggi si è vista la Roma che vogliamo essere, era un nuovo inizio. Ce lo eravamo detti in settimana, è giusto festeggiare per la vittoria, soprattutto per il modo in cui è avvenuta, poi dobbiamo un attimo tenere i piedi per terra e riguardarci i punti che ci separano, gli errori commessi fino ad ora, ma è vero che con questa voglia possiamo crederci ancora".

La Roma deve ripartire da questa voglia mostrata in campo e da questa combattività.

"Sì, era quello che ci eravamo dette, il coach ci aveva chiesto disponibilità. In alcune partite, soprattutto quando non siamo riuscite a vincere, il sacrificio era un po' mancato. Sono cose che possono succedere, errori che commettiamo tutti, basta essere umili, ripartire da zero, dall'atteggiamento di oggi. Portiamocelo a casa, oltre alla vittoria".

Quel pallone pesava?

"Ho chiesto a Manu (Giugliano, ndr) in realtà, la rigorista è lei. Le ho chiesto se potevo batterlo, mi ha risposto "se te la senti, vai". Me l'ha lasciato, devo ringraziarla. Abbiamo questo rapporto, a volte me l'ha lasciato, lei è la prima, c'è questa gerarchia. Sono contenta e avanti tutta".

(asroma.com)

