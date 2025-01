Femminile, Dragoni: "Siamo ancora in corsa per lo Scudetto, ci crediamo"

Giulia Dragoni, calciatrice della Roma Femminile e protagonista nel match vinto oggi contro la Juventus per 3-1, ha parlato ai microfoni dei cronisti. Ecco le sue dichiarazioni:

Quanto vale per te questa vittoria e il gol?

"Importantissimo, il 2025 è iniziato al meglio. Sono felice per la squadra, speriamo di continuare così. Questa vittoria ci servirà".

Avresti mai immaginato di poter essere tu la match winner di oggi?

"Mai, è solo grazie al lavoro delle mie compagne"

Grande risposta in una stagione non facile.

"Ci siamo, sono sicura che il 2025 ci porterà grandi traguardi e soddisfazioni. Siamo ancora in corsa per lo Scudetto, siamo queste".

Settimana particolare per te.

"Voglio pensare solo alla squadra, al bene della squadra e rendermi disponibile per il mister".

A Roma come ti trovi? C'è la possibilità che tu possa rimanere?

"Benissimo. Benissimo. Non lo so ancora, non dipende al 100% da me, ma è vero che qui l'attaccamento alla maglia è qualcosa che ti arriva subito. Sono molto contenta".

Lo Scudetto?

"Ci crediamo, non abbiamo mai smesso di crederci".