Coppa Italia Femminile, NAPOLI-ROMA: le formazioni ufficiali. Davanti Corelli-Viens

Dopo la sconfitta per mano dell'Inter, la Roma torna in campo in Coppa Italia Femminile: alle 20.45 le giallorosse di Alessandro Spugna affrontano allo Stadio Giuseppe Piccolo il Napoli nei quarti di finale di andata della competizione. Il tecnico giallorosso opta per qualche cambio puntando in attacco sulla coppa Corelli-Viens.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI: Beretta; Lundorf-Skovsen, Pettenuzzo, Sliskovic, Giordano; Andrup, Bellucci, Muth, Moretti; Sciabica; Jelcic.

A disp.: Novellino, Bacic, Gabriella, Gianfico, Banusic, Di Giammarino, D'Angelo, Kullashi.

All.: Mango.

ROMA: Kresche; Di Guglielmo, Minami, Cissoko, Hanshaw; Glionna, Greggi, Troelsgaard, Pandini; Corelli, Viens.

A disp.: Aigbogun, Martins, Haavi, Merolla, Mazzocchi, Giugliano, Ventriglia, Dragoni, Linari, Thogersen.

All.: Spugna.

Arbitro: Nicolò Dorillo. Assistenti: Mirko Bartoluccio - Giuseppe Fanara. IV uomo: Matteo Cavacini.