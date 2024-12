Women's Champions League, WOLFSBURG-ROMA: le formazioni ufficiali. Giugliano alle spalle di Giacinti

Alle 18:45 la Roma di Alessandro Spugna scenderà in campo in Europa in un match di Women's Champions League. Sfida fondamentale per le giallorosse, reduci dalla vittoria in campionato contro il Como, ma chiamate a vincere nella campagna europea. Ecco le scelte dei due tecnici.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

WOLFSBURG: Frohms; Wilms, Minge, Hegering, Linder; Beerensteyn, HUth, Lattwein, Brand; Blomqvist, Popp

A disp.: Borbe, Hendrich, Hagel, Rabano, Kielland, Kalma, Ari Arias, Jonsdottir, Wedemeyer, Endemann.

All.: Stroot

ROMA: Ceasar; Linari, Cissoko, Minami; Thøgersen, Kumagai, Troelsgaard, Greggi, Di Guglielmo; Giugliano; Giacinti.

A disp.: Kresche, Merolla, Aigbogun, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Glionna, Hanshaw, Pandini, Ventriglia.

All.: Spugna.

Arbitro: Ivana Martinčić Assistenti: Sanja Rodjak-Karšić-Maja Petravić. IV ufficiale: Jelena Kumer.