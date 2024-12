Women's Champions League, ROMA-GALATASARAY: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi (COMUNICATO)

Martedì 17 dicembre alle ore 21 andrà in scena allo Stadio Tre Fontane la partita tra Roma e Galatasaray, valida per la sesta giornata della fase a gironi della Women's Champions League. Come comunicato dalla società giallorossa tramite un comunicato, dalle ore 12 è partita la vendita dei biglietti. Ecco il comunicato ufficiale: "Roma-Galatasaray, in calendario martedì 17 dicembre alle ore 21:00, sarà l'ultima nostra partita al Tre Fontane della fase a gironi di Women's Champions League!

La sfida con le turche potrebbe essere decisiva per la qualificazione ai quarti di finale della competizione. Per la Roma sarebbe un traguardo prestigioso. Raggiungeremmo infatti i quarti per la seconda volta nella nostra storia, dopo quelli dell'edizione 2022-23.

Ecco perché servirà la spinta dei nostri tifosi, che non hanno mai fatto venire meno il loro sostegno alle giallorosse anche in Europa!

I biglietti sono disponibili a partire dalle ore 12:00 di lunedì 9.

Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi, per singola transazione.

Si potrà accedere al servizio di cambio utilizzatore dalle ore 12:00 di lunedì 9, fino a 2 ore prima del fischio di inizio".

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE