Serie A Femminile, ROMA-COMO: le formazioni ufficiali. Davanti Dragoni-Giacinti-Haavi

Dopo la pausa per le Nazionali, la Roma torna in campo: questa sera, alle 20.30, al Tre Fontane le giallorosse ospitano il Como, quinto in classifica, nella 12esima giornata di Serie A Femminile. Il tecnico Alessandro Spugna si affida al tridente Dragoni-Giacinti-Haavi in attacco.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Cissoko, Kumagai, Minami, Aigbogun; Giugliano, Pandini, Greggi; Dragoni, Giacinti, Haavi.

A disp.: Kresche, Linari, Aschauer, Troelsgaard, Glionna, Martins, Di Guglielmo, Thogersen, Merolla, Corelli.

All.: Spugna.

COMO: Gilardi; Marcussen, Rizzon, Guagni, Schaathun Bergersen: Petzelberger, Vaitukaityte, Picchi; Karlenas, Kerr, Nischler.

A disp.: Ruma, De Bona, Skorvankova, Spinelli, Olaussen, Conc, Hila, Bianchi, D'Agostino.

All.: Sottili.

Arbitro: Antonio Di Reda. Assistenti: Ferdinando Pizzoni - Luca Marucci. IV assistente: Francesco Illiano.