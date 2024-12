Roma Femminile, Spugna: "Bello chiudere il 2024 con una vittoria. Volevamo arrivare a 9 punti, in un girone così difficile non era scontato"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 3-0 contro il Galatasaray nel match valido per l'ultima giornata della fase a gironi della Women's Champions League. Ecco le sue parole.

La Roma chiude il 2024 con una vittoria in casa al Tre Fontane.

"Era quello che ci eravamo prefissate prima della partita. Volevamo arrivare a 9 punti, perché in un girone così difficile non era scontato. Ce l'abbiamo fatta e siamo contente anche di avere offerto una buona prestazione davanti al nostro pubblico. Chiudere il 2024 con una vittoria fa sempre piacere".

Ha segnato la linea verde, più Linari: è stata una Roma tra le più giovani messe in campo in questo inizio di stagione.

"Per l'età media, probabilmente sì. Siamo contente, fa piacere che abbia fatto gol Alice e che abbia segnato Ventriglia al suo esordio in Champions League, una ragazzina di 17 anni appena compiuti che si mette in mostra nel giro di pochi giorni, perché in campionato ha fatto una giocata importante per il gol di Minami e oggi ha fatto gol lei. Sono contento anche per Elena, perché chiude un 2024 importante con un gol. Penso che se lo meriti".

E ora la Roma si riposerà meritatamente, in vista di un 2025 che darà subito la possibilità di vincere un trofeo.

"Sì, ora è giusto prenderci qualche giorno di riposo e festeggiare il Natale in famiglia. Ma poi dovremo ripartire alla grande perché le prossime partite ci diranno qualche campionato faremo. Ma ripeto, adesso l'importante è recuperare le energie e le giocatrici infortunate, per fare un finale di stagione importante".

