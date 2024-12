Alessandro Spugna ha diramato la lista delle calciatrici convocate per la gara di Champions League di domani, contro il Galatasaray. Ancor out Viens e Haavi, mentre c'è Aigbogun, così come le due giovani Ventriglia e Galli. Fischio d'inizio alle ore 21:00: sarà l'ultimo match della fase a gironi.