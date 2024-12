Femminile, Giacinti: "Contenta per il gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Sapevamo di dover vincere" (VIDEO)

Valentina Giacinti ha deciso il match di ieri fra Roma Femminile e Como. La bomber giallorossa ieri sera ha parlato ai canali del club dopo la vittoria, ecco le sue dichiarazioni:

“Vittoria veramente importante, sapevamo di dover portare a casa i tre punti. Siamo partite male e chiediamo scusa per la prestazione del primo tempo, siamo state irriconoscibili. Nello spogliatoio ci siamo spronate a vicenda e abbiamo trovato il coraggio di reagire, perché non potevamo assolutamente perdere punti”

La vittoria è arrivata grazie alla tua rete da bomber vera.

“Sono contenta per il gol, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Stiamo trovando delle difficoltà anche per via della stanchezza, giocando tante partite ravvicinate, ma stiamo pensando solo a vincere. Ora recuperiamo le forze e pensiamo a mercoledì”.

Quanto è importante questa prestazione in vista della partita contro il Wolfsburg?

“È importante perché ci dà morale, sappiamo che dobbiamo andare a Wolfsburg con l’obiettivo di giocare una grande partita, quindi avevamo bisogno di vincere in campionato per trovare fiducia e consapevolezza. Quando si ritorna dagli impegni della Nazionale, bisogna anche ricompattarsi e stasera lo abbiamo fatto”