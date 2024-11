Supercoppa Italiana Femminile: Roma-Fiorentina si giocherà il 6 gennaio alle 15:30 allo Stadio Picco di La Spezia. Biglietti in vendita dal 3 dicembre (COMUNICATO)

Ora è ufficiale: Roma-Fiorentina, partita valida per la finale della Supercoppa Italiana Femminile, si giocherà il 6 gennaio alle 15:30 allo Stadio Alberto Picco di La Spezia. Ecco il comunicato della FIGC: "Sarà lo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia a ospitare, lunedì 6 gennaio alle ore 15.30 (diretta Rai 2), la 28esima edizione della Supercoppa Italiana femminile. A contendersi il trofeo saranno la Roma, campione d'Italia in carica e vincitrice dell'ultima Coppa Italia, e la Fiorentina, sconfitta ai rigori nella finale di Coppa Italia disputata a Cesena nel maggio scorso. Frecciarossa sarà ancora il Title Partner della Supercoppa Italiana Femminile, dell'edizione 2024-25 della Coppa Italia, arrivata ai quarti di finale. Il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), già Premium Partner delle Nazionali di calcio, continua a supportare le competizioni della Divisione Serie A Femminile Professionistica della FIGC, confermando il proprio impegno nel mondo dello sport e nella valorizzazione di talenti, eccellenze e unicità. La Roma disputerà la Supercoppa per il quinto anno di fila, dopo le sconfitte in semifinale nel gennaio 2021 a Chiavari contro la Juventus e nel gennaio 2022 a Latina contro il Milan (quando il trofeo veniva assegnato con la formula della Final Four), a cui sono seguite la vittoria del novembre 2022 a Parma ai rigori contro la Juventus e la sconfitta sempre contro le bianconere nel gennaio 2024 a Cremona.

La Fiorentina, invece, tornerà a giocare la Supercoppa a distanza di quattro anni dalla Final Four di Chiavari 2021, quando le viola furono battute in finale dalla Juventus. L'unico trionfo della Viola risale al 13 ottobre 2018, quando la finale di Supercoppa si giocò proprio a La Spezia, con il gol di Ilaria Mauro che decise la sfida contro la Juventus.

Da martedì 3 dicembre sarà possibile acquistare i biglietti: ulteriori dettagli saranno diffusi nei prossimi giorni attraverso successive comunicazioni".

(figc.it)

