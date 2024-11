Dopo il ko in Women's Champions League per mano del Lione, la Roma fa tappa in casa del Sassuolo nel match valido per l'undicesima giornata di Serie A Femminile. Termina 1-1: le giallorosse di Alessandro Spugna vanno in difficoltà e subiscono al 10' la rete di Prugna. Al 35' la Roma aggancia il pareggio: Giacinti conquista un rigore in area dopo un fallo di Prugna, dal dischetto Giugliano non sbaglia e sigla il pari. Con questo risultato la Roma sale a quota 22 punti in classifica.