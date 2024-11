Serie A Femminile, SAMPDORIA-ROMA: le formazioni ufficiali. Spugna sceglie Cissoko e Pandini (FOTO)

Messa da parte la pausa delle Nazionali, la Roma Femminile torna in campo alle 15:00 per affrontare la Sampdoria, penultima in classifica. Le ragazze di Alessandro Spugna devono approfittare del pareggio tra Fiorentina ed Inter per accorciare il divario in classifica. Attualmente le giallorosse si trovano al quarto posto a -7 dalla Juventus capolista.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SAMPDORIA: Panzeri; Nano, Benoit, Della Peruta, Zamanian, Heroum, Re, Aprile, Baldi, Bertucci, Fallico.

A disp: Tampieri, Cinotti, Arcangeli, Bercelli, Pellegrino Cimò, Burbassi, Tucceri Cimini, Lazzeri, Zilli, Nespolo, Cafferata, Bison.

All.: Davide Corti

ROMA: Ceasar; Thogersen, Cissoko, Linari, Hanshaw; Giugliano, Pandini, Greggi; Viens, Giacinti, Haavi.

A disp: Minami, Di Guglielmo, Kumagai, Aigbogun, Dragoni, Corelli, Pilgrim, Glionna, Kresche, Troelsgaard, Merolla.

All.: Alessandro Spugna