Serie A Femminile, Roma-Lazio: sold out i settori del Tre Fontane riservati ai tifosi giallorossi

C'è grandissima attesa per il Derby della Capitale tra Roma e Lazio, valido per la decima giornata della Serie A Femminile e in programma domani alle ore 15:30 allo Stadio Tre Fontane. Come annunciato dalla società giallorossa su X, sono completamente sold out i settori riservati ai tifosi giallorossi, i quali sono pronti a sostenere a squarciagola le ragazze di Alessandro Spugna in uno dei match più importanti della stagione.

