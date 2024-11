Serie A Femminile, Roma-Lazio: info biglietti. Al via la vendita dei tagliandi (COMUNICATO)

Domenica 17 novembre alle ore 15.30 andrà in scena allo Stadio Tre Fontane il derby della Capitale tra Roma e Lazio, valido per la decima giornata di Serie A Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, dalle 12 di oggi è iniziata la vendita dei biglietti per assistere dal vivo all'attesissimo match e durerà fino alle 13:30 del 17 novembre. Ecco la nota: "Reduce dalla qualificazione in Coppa Italia, la Roma sfiderà la Lazio nel secondo derby stagionale.

Ci sarà bisogno di tutti al Tre Fontane per sostenere le campionesse d'Italia domenica 17 novembre alle ore 15.30. Sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 12:00 di venerdì 8 novembre. Saranno in vendita fino alle ore 13:30 di domenica 17 novembre. Ogni tifoso potrà acquistare fino a un massimo di 4 tagliandi per singola transazione. Si potrà accedere al servizio di cambio utilizzatore fino alle ore 13:30 di domenica 17 novembre". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE