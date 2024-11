Serie A Femminile, ROMA-FIORENTINA 0-0: segui in tempo reale. Subito Haavi pericolosa con una doppia conclusione (FOTO e VIDEO)

La Roma Femminile torna in campo a distanza di tre giorni dal successo per 0-6 contro il Bologna in Coppa Italia e oggi alle ore 14 affronta la Fiorentina nel big match valido per la nona giornata di Serie A. Le ragazze di Spugna stanno vivendo un momento positivo e si trovano al quarto posto in classifica con 15 punti, mentre la Viola sta disputando una super stagione (7 vittorie e 1 sola sconfitta) ed è seconda a quota 21 (-1 dalla Juventus capolista).

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Ceasar; Thogersen, Linari, Minami, Di Guglielmo; Greggi, Kumagai, Giugliano; Viens, Giacinti, Haavi.

A disp.: Kresche, Merolla, Aigbogun, Dragoni, Corelli, Glionna, Hanshaw, Pandini, Cissoko, Troelsgaard.

All.: Spugna.

FIORENTINA: Fiskerstrand; Faerge; Filangieri, Georgieva; Breitner, Severini, Snerle; Boquete; Bonfantini; Janogy.

A disp.: Durante, Bettineschi, Tortelli, Longo, Catena, Erzen, Zaghini, Lundin, Pastrenge, Mailia, Cherubini.

All.: De La Fuente.

Arbitro: Djurdjevic. Assistenti: Cesarano - Massari. IV Ufficiale: Senes.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

2' - Subito pericolosissima Haavi, la quale calcia due volte in due minuto ma Fiskerstrand è sempre attenta e si oppone alle conclusioni.

1' - Al via il match.

PREPARTITA

13:59 - Le squadre entrano in campo.

13:26 - Riscaldamento in corso.

13:00 - La Roma annuncia la formazione ufficiale.