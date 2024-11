Serie A Femminile, anticipi e posticipi fino alla 15esima giornata: Roma-Juventus il 19 gennaio alle 15:30. Il match sarà trasmesso anche su Rai 2 (COMUNICATO)

Nella giornata odierna la Divisione Serie A Femminile Professionistica ha comunicato le date e gli orari degli anticipi e dei posticipi delle gare della 14esima e 15esima giornata del campionato: la Roma affronterà l'Inter il 12 gennaio alle ore 20:45 mentre l'attesissimo big match contro la Juventus si giocherà allo Stadio Tre Fontane il 19 gennaio alle ore 15:30. Inoltre la sfida contro le bianconere sarà trasmessa in diretta anche su Rai 2. Ecco la nota ufficiale: "La Divisione Serie A Femminile Professionistica ha ufficializzato il programma della quinta e della sesta giornata di ritorno della prima fase del campionato di Serie A eBay, in programma nei weekend dell'11 e 12 e del 18 e 19 gennaio. E per la quarta volta in stagione, un big match sarà trasmesso su Rai 2: domenica 19 gennaio alle 15.30, al 'Tre Fontane', andrà in scena il 'Classico' delle ultime stagioni, quello tra Roma e Juventus, con la gara di andata disputata lo scorso 13 ottobre (e trasmessa anch'essa da Rai 2) in un Allianz Stadium riempito da 33.321 spettatori. La seconda partita trasmessa su Rai 2 è stata Roma-Lazio dello scorso 17 novembre, mentre la terza sarà la Supercoppa Femminile Frecciarossa del 6 gennaio in programma allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia tra Roma e Fiorentina.

'La nostra presenza nel palinsesto di Rai 2 testimonia la qualità del prodotto e un interesse sempre crescente nei confronti del nostro campionato - le parole della presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti -. E l'emozione più grande è quella di vedere ogni weekend tante bambine sulle tribune: il futuro del calcio sono loro'".

(figc.it)

