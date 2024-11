Roma Femminile: Viens assente dall'allenamento di oggi. Non ci sarà col Sassuolo e non partirà con la Nazionale

Non arrivano buone notizie in casa Roma Femminile, in vista dell'importante sfida di domani pomeriggio contro il Sassuolo (ore 16:00). Come confermato dal giornalista del Messaggero Giuseppe Mustica infatti l'attaccante Evelyne Viens non era presente con la squadra nella seduta di allenamento odierna, con la calciatrice che salterà quindi la prossima sfida di campionato e non risponderà alla chiamata della nazionale del Canada.

Non si è allenata #Viens questa mattina. E non partirà nemmeno per rispondere alla convocazione in Nazionale. #AsRoma — Giuseppe Mustica (@MusticaG) November 23, 2024