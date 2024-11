Roma Femminile, ufficiale il rinnovo di Haavi fino al 2026: "Questo club è diventato una seconda famiglia" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Grande notizia per la Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, è ufficiale il rinnovo di contratto di Emilie Haavi fino al 30 giugno 2026. Ecco la nota: "L’AS Roma è lieta di annunciare che Emilie Haavi ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2026.

Arrivata nella Capitale nel 2021, Emilie è stata tra le protagoniste della squadra contribuendo alla vittoria di due Scudetti, una Supercoppa e una Coppa Italia.

L’attaccante giallorossa ha raccolto 105 presenze e 26 reti in tutte le competizioni, aggiudicandosi anche il premio di miglior calciatrice della Serie A Femminile 2022-23.

'Sono molto contenta di aver rinnovato il mio contratto perché la Roma per me è diventata una seconda famiglia', ha dichiarato Haavi dopo la firma sul rinnovo.

E ancora: 'Voglio ringraziare il Club e la Proprietà per tutto quello che sta facendo per il calcio femminile e per me, non vedo l’ora di condividere altri bei momenti insieme a tutti i tifosi giallorossi'.

Congratulazioni, Emilie".

(asroma.com)

