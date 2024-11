Roma Femminile: Spugna festeggia le 100 panchine in Serie A (FOTO)

Grande traguardo raggiunto da Alessandro Spugna. L'allenatore della Roma Femminile con la presenza di oggi nel match contro la Sampdoria, festeggia le 100 panchine in Serie A. Il palmares del tecnico ex Juventus parla chiaro: 2 campionati italiani, 1 Supercoppa Italiana e 1 Coppa Italia in giallorosso. In aggiunta anche 2 premi individuali: 1 Premio Bulgarelli per essere stato eletto il miglior allenatore della Serie A Femminile nella stagione 2022/2023 e una Panchina d'oro.

? in Serie A per il nostro coach! ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/K8ynImyzkw — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) November 3, 2024