Roma Femminile, Kumagai: "Onorata di aver vinto il Golden Foot. Sogno di continuare a giocare ad alti livelli ancora per tanti anni" (VIDEO)

Saki Kumagai, centrocampista della Roma Femminile e vincitrice del 'Golden Foot', ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club e ha ripercorso tutta la sua carriera. Ecco le sue dichiarazioni: "Da bambina sognavo di giocare con la nazionale giapponese, ma non avrei mai immaginato di riuscire a giocare così a lungo a livelli internazionali. Per me vincere è il completamento di un processo, il raggiungimento di un obiettivo. Ora so la felicità che regala un successo ed è per questo che non voglio smettere di provare questa felicità. Ho ricevuto in anticipo la notizia della vittoria del Golden Foot Award, sono onorata di ricevere lo stesso premio assegnato in passato a tante calciatrici importanti. Inoltre sono molto felice e ne approfitto anche per ringraziare le mie compagne di squadra, che mi hanno affiancata in campo".

Cosa sogni ora?

"Penso che sia la domanda più difficile (ride, ndr)! Il mio sogno è continuare a giocare a calcio a questi livelli ancora per tanti anni e allo stesso tempo continuare a lavorare per far crescere il calcio femminile, soprattutto quello giapponese. Credete sempre in voi stessi, come faccio io con me stessa".