Roma Femminile, Di Guglielmo: "Il gol un'emozione grande" - Spugna: "Grande prestazione"

Al Tre Fontane la Roma vince il derby battendo la Lazio 2-1 grazie alle reti di Di Guglielmo e Giacinti. Al termina del match l'autrice del primo gol giallorosso ha parlato ai microfoni dei cronisti. Le sue dichiarazioni:

Quanto è importante questo derby vinto? Anche alla luce del passo in avanti fatto in classifica.

“Sicuramente ci rifacciamo sotto, ma a dire il vero alla classifica non ci abbiamo pensato tanto oggi. Sappiamo quanto è importante questa partita in questa città, la nostra motivazione era soprattutto quella. Poi, siamo contente anche per aver migliorato in classifica”.

Che significa segnare al derby? Un gol in questa partita passa sempre alla storia…

“È bellissimo. C’è tutto, si avverte tutto il calore, l’adrenalina di questo pubblico, un’emozione veramente grande”.

Quanto avete sentito la spinta del pubblico oggi?

“Tantissimo. C’era stanchezza ovviamente, ma il cuore supera le gambe e loro ci hanno aiutato. Erano in campo con noi”.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Queste le parole del tecnico Alessandro Spugna:

Il derby è vinto!

“Il derby è vinto. Secondo me, nel secondo tempo è stato giocato anche molto bene. Quindi, è stata una doppia soddisfazione. Peccato per il gol preso, che mi dà sempre fastidio, ma oggi le ragazze hanno fatto qualcosa di incredibile. Perché lo sforzo di mercoledì è stato notevole, e giocare una partita come il derby, che non è solo qualcosa di fisico, tecnico, tattico ma anche emozionale, vuol dire che le ragazze hanno fatto veramente una grande prestazione. Adesso ricominciamo la salita”.

C’è stato un cambio di passo tra primo e secondo tempo: cosa ha detto nello spogliatoio?

“Dovevamo solo gestire meglio il pallone, perché in tante situazioni abbiamo avuto fretta e abbiamo sprecato tante possibilità nell’ultimo terzo di campo. Ed è una cosa che non dobbiamo fare, anche perché poi si sarebbe fatta sentire la stanchezza. Dovevamo quindi abbassare i ritmi delle corse e far correre il pallone: nel secondo tempo siamo riuscite a farlo, e abbiamo fatto i gol. Ma soprattutto, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ossia abbiamo gestito meglio la palla”.

Complici gli altri risultato, la Roma si riavvicina alla vetta.

“Sì, ma adesso dobbiamo ragionare partita dopo partita. Andremo a Lione e poi ci aspetta il Sassuolo. Dobbiamo fare i nostri punti e poi vedremo, prima della poule Scudetto, dove saremo e allora capiremo cosa potremo fare. Noi ci proviamo con tutte le nostre forze. Vogliamo recuperare i punti, a partire da domenica con il Sassuolo”.

(asroma.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE