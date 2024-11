Oggi è un giorno speciale per l'attaccante della Roma Femminile (e dell'Italia Under 23) Alice Corelli: è il suo 21° compleanno. Il club giallorosso ha deciso di festeggiarlo con un post speciale sul proprio profilo X: "Tanti auguri di buon compleanno". Per lei finora 2 gol stagionali di cui uno in Champions League al Galatasaray.

? Tanti auguri di buon compleanno ad Alice Corelli ?#ASRomaFemminile pic.twitter.com/8ydjS2yHCA — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) November 28, 2024