Femminile, Spugna: "Determinante vincere contro la Fiorentina, abbiamo bisogno dei tifosi. Pilgrim out" (VIDEO)

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro la Fiorentina, valida per la nona giornata di Serie A e in programma domani alle ore 14 al Tre Fontane. Ecco le sue dichiarazioni: "Il gruppo sta recuperando bene. È stato un bell'impegno (il match contro il Bologna, ndr) e siamo riusciti a gestire abbastanza bene le forze. L'unico problema è legati all'infortunio avuto da Pilgrim, quindi non sarà della partita".

Roma-Fiorentina gara interessante anche in chiave classifica.

"Assolutamente. Stiamo inanellando una serie di risultati positivi e vogliamo continuare a farlo. Per noi è determinante vincere questa partita perché vorrebbe dire riavvicinarsi alla vetta ed è questo l'obiettivo principale fino alla sosta".

Sarà importante il supporto del Tre Fontane.

"Sì. Il pubblico del Tre Fontane ci ha sempre spinto e aiutato e in questo momento della stagione ne abbiamo assolutamente bisogno, ma sono sicuro che sarà così. Speriamo ci sia tanta gente, è una partita in un momento delicato della stagione. Quindi contiamo anche su di loro".