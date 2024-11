Femminile, Spugna: "Vittoria di grande sacrificio. Il Lione? Una delle squadre più forti al mondo" - Ceasar: "Contenta per il clean sheet"

Alessandro Spugna e Camelia Ceasar, rispettivamente allenatore e portiere della Roma Femminile, hanno rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club in seguito alla vittoria per 1-0 contro la Fiorentina nel match valido per la nona giornata di Serie A. Ecco le loro dichiarazioni.

SPUGNA AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

È una vittoria molto importante per il percorso della Roma in campionato.

"Non so se sia più importante o più sofferta, ma di sicuro è una vittoria determinante per il campionato: ci rimette in condizione di avvicinarci alla Fiorentina e vediamo cosa fa la Juventus, cosa fanno le altre. È una vittoria di grande sacrificio, soprattutto perché nel secondo tempo ci siamo dovute abbassare tanto. Merito anche della Fiorentina. Noi forse abbiamo fatto qualche errore in fase di possesso palla, e questo non ci ha permesso di creare tante occasioni. Qualche situazione l'abbiamo avuta, ma non siamo riuscite a concretizzarla. E contro di loro è così: se non la uccidi, è una squadra che resta viva. Lo hanno dimostrato fino alla fine, con quella occasione clamorosa. Bene così, sono tre punti veramente importanti".

Vittoria di misura, ma la Roma nel primo tempo ha costruito tanto.

"Sì, infatti, abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Il secondo lo è stato un po' meno. Diciamo che abbiamo fatto un tempo a testa. Un'altra cosa importante è che non abbiamo subìto gol: è un dato che mi piace particolarmente".

E ora aspettiamo il Lione...

"Sono partite che ci piacciono tanto, perché giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo. Mi auguro che ci sia un Tre Fontane pieno, perché è l'occasione per vedere una partita veramente di livello alto".

CEASAR AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Una vittoria importante, sofferta, ma possiamo dire che è fondamentale per il percorso della Roma?

"Sì, assolutamente, è una vittoria importantissima, anche perché stiamo rincorrendo, visti i risultati iniziali. Vincere con la seconda in classifica e accorciare ancora le distanze è fondamentale per il nostro percorso di recupero".

Nessun gol preso: per un portiere è sempre una buona giornata.

"Finalmente! Questa è la prima partita in campionato in cui non prendiamo gol. Sono molto contenta e faccio i complimenti a tutte le mie compagne, perché è stata fatta una partita di sacrificio e di sofferenza in determinati momenti".

Servirà una gara di sacrificio anche con il Lione, che attendiamo al Tre Fontane.

"Assolutamente. Il Lione è una squadra importante, lo sappiamo, e la Champions è una competizione difficile ma allo stesso tempo molto entusiasmante. Quindi, è una fortuna giocare partite di questo tipo. Ci aspettiamo tantissimi tifosi, perché avremo moltissimo bisogno di loro e della carica che ci danno".

