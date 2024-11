Coppa Italia Femminile, Bologna-Roma 0-6: le giallorosse dominano e raggiungono i quarti

Debutto in Coppa Italia ricco di gol e soprattutto vincente per la Roma Femminile allenata da Alessandro Spugna, che raggiunge così i quarti di finale. Le giallorosse hanno avuto la meglio sul Bologna e hanno vinto con un roboante 0-6. In gol Glionna al 17', Dragoni al 29', Kumagai su rigore al 73', Corelli al 78', Haavi all'87' ha segnato il quinto gol segnando un altro penalty assegnato alle giallorosse e Greggi al 93esimo ha chiuso il conto.

VINCIAMO NOI!!!! I QUARTI DI COPPA ITALIA CI ASPETTANO! ⚽️ Glionna

⚽️ Dragoni

⚽️ Kumagai

⚽️ Corelli

⚽️ Haavi

⚽️ Greggi#BolognaRoma 0-6 #ASRomaFemminile pic.twitter.com/G5oXkEDk3Q — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) November 6, 2024