Serie A Femminile, JUVENTUS-ROMA 0-0: segui in tempo reale. A breve il calcio d'inizio (FOTO e VIDEO)

Oggi è il grande giorno: alle ore 15:30 andrà in scena il big match tra Juventus e Roma, valida per la sesta giornata di Serie A Femminile. Per l'occasione il teatro della partita sarà l'Allianz Stadium di Torino e sono attesi oltre 30.000 spettatori. Le bianconere si trovano al primo posto in classifica a punteggio pieno (15 punti in 5 giornate), mentre le giallorosse sono quarte a quota 9, a -6 dalla Vecchia Signora.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS: Peyraud-Magnin; Lenzini, Kullberg, Cascarino; Thomas, Caruso, Schatzer, Bonansea; Cantore, Girelli, Beccari.

A disp.: Proulx, Capelletti, Gama, Lehmann, Rosucci, Boattin, Vangsgaard, Bennison, Bergamaschi, Pelgander, Calligaris, Krumbiegel.

All.: Canzi.

ROMA: Ceasar; Thøgersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Greggi; Dragoni, Viens, Haavi.

A disp.: Kresche, Mazzocchi, Giacinti, Aigbogun, Corelli, Pilgrim, Glionna, Hanshaw, Pandini, Cissoko, Troelsgaard.

All.: Spugna.

Arbitro: Calzavara. Assistenti: Zanellati - Marchese. IV Ufficiale: Passarotti.

PREPARTITA

15:22 - Focus sulle conclusioni in porta di Giugliano.

14:50 - Al via il riscaldamento.

14:30 - Ecco la formazione ufficiale della Roma.

? Ecco la nostra formazione per la gara contro la Juventus ? FORZA ROMA ?❤️#ASRomaFemminile pic.twitter.com/YJ5w4YLVEs — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) October 13, 2024

14:22 - La Roma è arrivata all'Allianz Stadium.