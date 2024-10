Serie A Femminile, INTER-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Pericolosa Serturini ma Ceasar blocca

La Roma Femminile va a caccia della quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppe e oggi alle ore 15 affronterà l’Inter nel match valido per la quinta giornata di Serie A. Si tratta di una sfida di grande importanza dato che le nerazzurre sono seconde in classifica a 10 punti, mentre le giallorosse si trovano in quarta posizione a quota 8.

IL TABELLINO

INTER: Runarsdottir; Merlo, Bowen, Andres, Bartoli; Detruyer, Milinkovic, Serturini; Magull; Cambiaghi, Wullaert.

A disp.: Piazza, Baldi, Santi, Bugeja, Pavan, Polli, Karchouni, Robustellini, Fordos, Tomaselli, Diaz, Kullashi.

All.: Piovani.

ROMA: Ceasar; Thogersen, Minami, Linari, Di Guglielmo; Giugliano, Kumagai, Greggi; Haavi, Viens, Dragoni.

A disp.: Kresche, Merolla, Giacinti, Aigbogun, Corelli, Pilgrim, Glionna, Hanshaw.

All.: Spugna.

Arbitro: Mucera. Assistenti: Schirinzi - Storgato. IV Uomo: Atanasov.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

19' - Ancora pericolosa Serturini ma il tiro è troppo centrale e Ceasar blocca.

18' - Sassata di Dragoni dalla distanza, blocca Runarsdottir.

8' - Prima chance per la Roma: il tiro di Giugliano viene murato dalla difesa avversaria, la palla arriva a Dragoni che calcia ma il suo tiro viene facilmente bloccato da Runarsdottir.

4' - Altro tentativo di Serturini, ma il tiro di spegne nuovamente sul fondo.

2' - Prima conclusione di Serturini, palla alta.

1' - Al via il match.