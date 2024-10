Roma Primavera, Falsini: "A Firenze è mancata voglia di vincere, abbiamo lavorato sulla mentalità"

Gianluca Falsini, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club in occasione della vigilia del match contro il Lecce, che domani si disputerà alle 11. Ecco le parole dell'allenatore:

Dopo la prima sconfitta stagionale, come ha reagito la squadra e come ha lavorato durante la settimana?

"Rivedendo la partita, a mio avviso abbiamo giocato peggio contro il Sassuolo che contro la Fiorentina. L’approccio mi è piaciuto, poi un errore individuale ci ha condizionato un po’ cambiando la partita, ma abbiamo comunque continuato ad attaccare ed abbiamo avuto almeno tre facili occasioni per pareggiare. Successivamente abbiamo subìto un gol in ripartenza e questo non deve accadere. Abbiamo lavorato molto sulla mentalità oltre che sugli errori tecnico-tattici, perché a Firenze è mancata la voglia di vincere, sotto questo aspetto sicuramente la Fiorentina ci è stata superiore. I ragazzi hanno avuto tre allenamenti per preparare la prossima partita e come al solito lo hanno fatto con attenzione e con voglia di migliorarsi".

È sempre complicato affrontare le squadre di Scurto e il Lecce è un gruppo attrezzato: che partita si aspetta?

"Sicuramente è difficile giocare contro le squadre di mister Scurto, come lo è contro le squadre di Bigica o Galloppa, a conferma del fatto che è un campionato veramente di alto livello e ne sono contento, perché ci farà crescere. Mi aspetto una partita difficile perché il Lecce è una squadra attrezzata per arrivare fino in fondo, mi aspetto inoltre una partita molto fisica, tattica, simile a quella giocata contro il Sassuolo. Questa volta, però, dovremo avere più qualità nel finalizzare".

Misitano non ci sarà per squalifica: Mlakar è pronto a giocare dal primo minuto o sta pensando a qualcosa di diverso in attacco?

"Purtroppo Giulio sarà assente per un paio di partite, la squadra dovrà essere brava a fare a meno di lui, ma sono sicuro che ci riuscirà. Mlakar è tornato dopo un periodo abbastanza lungo durante il quale ha avuto dei problemi fisici. Ora sta bene, è un'alternativa come ce ne sono altre che stiamo studiando. Purtroppo, come già detto, abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita, però i ragazzi hanno talento e mi aspetto sempre di cercare di dominare il gioco. Come detto in precedenza, a Firenze mentalmente non siamo stati all'altezza delle nostre aspettative, perciò sono contento di poter tornare subito in campo e riscattarci".