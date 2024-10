Roma Femminile, Spugna: "Vittoria che ci dà grande morale" - Di Guglielmo: "Brave a soffrire"

Al Tre Fontane la Roma Femminile batte 1-0 il Wolfsburg nella prima gara del girone di Women's Champions League. Dopo la partita il tecnico giallorosso, Alessandro Spugna, ha parlato ai microfoni dei canali del club:

Non solo sono arrivati i 3 punti, ma è stata una grande Roma.

"Era importantissimo iniziare con il piede giusto: ci eravamo dette che cominciare con 3 punti contro una squadra come il Wolfsburg sarebbe stato davvero importante. Ottima prestazione, più qualitativa nel primo tempo e con più cuore e determinazione per difendere il risultato, nel secondo. Ma quando giochi contro queste squadre, è così: devi capire i momenti della gara, devi gestire bene la partita, e noi oggi l'abbiamo fatto".

Il vantaggio avrebbe potuto essere più largo.

"Sì, soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto qualche ripartenza che ci avrebbe potuto portare al raddoppio, ma anche nel secondo tempo: mi viene in mente l'occasione di Giulia (Dragoni, ndr). Abbiamo fatto una grande partita, capendo i momenti della gara. In Europa devi fare così, devi capire quando c'è da soffrire, perché quando giochi contro squadre come il Wolfsburg, di grande struttura fisica e qualità tecnica, è normale soffrire un po'. Però, nella sofferenza abbiamo preso 3 punti importanti".

È questa la Roma che servirà all'Allianz Stadium?

"Questa è la Roma che vogliamo sempre. Perché sono partite dove devi mettere qualità, devi lottare, e noi oggi abbiamo messo entrambe le cose. Dovremo fare una grande partita allo Stadium, in una bellissima cornice. Dovremo ricominciare a correre anche in campionato. Arriva una partita importante in un momento forse giusto, perché questa vittoria ci dà grande morale. Ci ha fatto spendere tante energie. Ma abbiamo una rosa importante per poter recuperare e per poter gestire bene le forze".

Nel post partita anche Lucia Di Guglielmo ha rilasciato alcune dichiarazioni:

Una grandissima partita, tre punti fondamentali per iniziare il percorso in Champions.

“Sì, sapevamo quanto fosse importante iniziare con il piede giusto, portare a casa tre punti, a casa nostra, è troppo importante, siamo veramente felici”.

Una Roma che non ha mai sofferto, dopo aver trovato il vantaggio.

“Più che non ha mai sofferto, secondo me siamo state brave a soffrire. L’avversario è forte, ci ha messo in difficoltà, siamo state veramente brave a restare compatte, a stare nel momento in cui bisognava soffrire. È una bella sensazione che ci portiamo dietro per tutta la stagione”.

Da portarsi dietro anche all’Allianz Stadium, per la sfida contro la Juventus.

“Assolutamente. Servirà questo spirito di sacrificio, questa compattezza, questa voglia di lottare su ogni pallone. È ciò che ha reso magica questa prestazione, è ciò che ha reso grande la Roma oggi, dovrà esserlo anche nelle prossime partite”.

