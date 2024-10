Roma Femminile, Spugna: "Peccato, il gol nel finale fa arrabbiare"

Al termine di Inter-Roma, sfida terminata 1-1, ha parlato ai canali ufficiali del club Alessandro Spugna. Le sue parole:

Guardando la partita, verrebbe da dire che peccato.

"Sì, perché la prestazione c'è stata. Soprattutto nel primo tempo, ma anche in buona parte del secondo. Peccato perché in partite come questa, quando hai l'occasione per chiuderla, devi farlo. E poi è chiaro che contro giocatrici così brave, succede quello che è successo. Abbiamo preso gol su un rigore. Ma ripeto, stiamo crescendo. Mi tengo la prestazione importante, che era la cosa che più ci serviva. Peccato perché prendere gol alla fine del match fa arrabbiare tutti. Ma andiamo avanti".

Tante occasioni create, forse questo è il dato maggiormente positivo.

"Tante occasioni. Il fatto di esserci riuscite su un campo praticamente impraticabile aumenta ancora di più l'autostima, perché vuol dire che la squadra sta crescendo, sta producendo. Purtroppo, dobbiamo essere più cattive sotto porta, più concrete in certe circostante, però va bene così, prendiamoci questa bella prestazione a Milano: non sarà un campo facile per nessuno. Andiamo avanti e pensiamo al Wolfsburg".

Wolfsburg che arriverà veramente a breve: martedì sarà in campo.

"Abbiamo tanto tempo, quello necessario a recuperare le energie delle calciatici che hanno giocato oggi. Prepareremo al meglio una bella partita, perché ci sarà una bella cornice. La Champions dà sempre sensazioni magiche. Faremo certamente una gara importante".