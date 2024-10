Roma Femminile, Spugna: "Non possiamo più permetterci di fare errori" - Giacinti: "Ognuna di noi meritava questa vittoria"

Dopo la vittoria in rimonta contro il Milan in campionato - 2-1 firmato Giugliano-Giacinti - il tecnico della Roma Femminile, Alessandro Spugna, ha parlato al canale del club giallorosso:

Sono 3 punti fondamentali, 3 punti voluti. L'impressione è che la Roma non sarebbe uscita dal campo a bocca asciutta da questa partita.

"In virtù anche del risultato maturato tra Inter e Juventus, era fondamentale vincere oggi, perché accorciamo le distanze in classifica. Quindi, questo è un risultato troppo importante. Devo fare i complimenti alle ragazze: hanno messo tanta determinazione, tanta voglia. Eravamo sotto e recuperare il risultato non era assolutamente facile. E devo dire che ci siamo riuscite contro un Milan forte: è la squadra che più mi è piaciuta fino ad adesso".

La determinazione è l'elemento che dovrà contraddistinguere la Roma nelle prossime partite, per riuscire a trovare una continuità che magari è mancata un po' in questo periodo.

"Assolutamente sì, non possiamo più permetterci di fare degli errori. Adesso dobbiamo fare un percorso netto, almeno fino ai prossimi scontri diretti. È l'unico modo per accorciare ulteriormente in classifica. Oggi lo abbiamo fatto. Dobbiamo continuare su questa strada".

Arriva al momento giusto la sosta?

"Sì, anche se, come dico sempre, non sarà una sosta per tantissime ragazze, perché partono per andare a giocare con le rispettive nazionali. Non sarà quindi una vera e propria sosta, ma ci permetterà di riordinare un po' le idee, di fare il punto di situazione e di capire cosa possiamo migliorare".

A seguire anche l'autrice del gol vittoria, Valentina Giacinti, ha parlato ai cronisti:

Era importante concludere questo ciclo con una vittoria e prendere punti alle avversarie.

"Per noi oggi era fondamentale vincere, ce lo eravamo detto anche tra di noi, abbiamo cercato di cambiare la mentalità. Avevamo fatto degli errori in alcune partite, siamo un gruppo nuovo, stiamo cercando di migliorare ogni giorno tutti i dettagli. Oggi c'è stato uno spirito eccezionale di gruppo, si vede quando la squadra è unita. Non lo dico tanto per dire, in queste partite si vede. Siamo pronte a rincorrere".

Il tuo gol era particolarmente atteso, soprattutto in un match così particolare per te contro il Milan. Anche le compagne ti hanno festeggiato a lungo.

"Sì, diciamo che avevo bisogno di far gol, oltre che giocare con la squadra. Chi gioca in attacco vive per il gol, non ero particolarmente preoccupata, ma dopo aver segnato ho giocato con più fiducia. Ce lo meritavamo, ognuna di noi meritava questa vittoria".

Come mai tutti di testa stanno arrivando i gol?

"Non lo so, non è il mio punto di forza, quest'anno sta andando così per il momento, ma mi auguro di migliorare sotto tutti i punti di vista per aiutare la squadra con i miei gol".

