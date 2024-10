Roma Femminile, Spugna: "Contro il Milan serviranno concentrazione e agonismo. Abbiamo la necessità di ricominciare a correre in campionato"

Alessandro Spugna, allenatore della Roma Femminile, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia del big match contro il Milan, valido per la settima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 16 al Tre Fontane. Ecco le sue dichiarazioni.

Una vittoria con una prestazione di qualità accelera le fatiche del recupero?

“La vittoria è sempre la miglior medicina per tutto, poi un successo in Women’s Champions League che ci porta in testa al girone, dal punto di vista del recupero, ci può dare una grossa mano”.

Il Milan è cambiato molto rispetto alla scorsa stagione, sia in panchina sia nelle interpreti. Che squadra dobbiamo aspettarci?

“È cambiata la guida tecnica ora affidata a Suzanne Bakker, che abbiamo affrontato la scorsa stagione in Champions League, sulla panchina dell’Ajax. Sono cambiate anche diverse calciatrici, perché il Milan sta iniziando un nuovo corso, ma lo sta facendo bene, con buone prestazioni. All’inizio della stagione, un po’ come noi, ha avuto qualche risultato sfavorevole, ma ora ha più punti di noi. Quindi è una squadra che dobbiamo affrontare con tanta attenzione, concentrazione e agonismo mettendo in campo quello che si è visto nella gara di Champions League. Abbiamo la necessità di ricominciare a correre in campionato”.

Quanto è importante chiudere questo ciclo di partite in modo positivo?

“Chiudere con una vittoria e recuperare qualche punto alle avversarie sarebbe fondamentale. In campionato arriviamo dalla sconfitta con la Juventus e finire questo ciclo di partite nel migliore dei modi sarebbe importante per passare dieci giorni serenamente e lasciare le giocatrici alle rispettive nazionali in buone condizioni dal punto di vista fisico e mentale”.

