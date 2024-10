Roma Femminile: in vendita il primo pack 2 partite con Lione e Galatasaray a partire da 6 euro (COMUNICATO)

Grande novità per la Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, è in vendita il primo pack dedicato alla squadra femminile e comprende le sfide casalinghe di Women's Champions League contro Lione (13 novembre alle ore 21) e Galatasaray (17 dicembre alle ore 21). Il costo parte da 6 euro totali. Ecco il comunicato: "Parte la vendita del primo pack dedicato alla squadra femminile, per le prossime due gare casalinghe di UEFA Women's Champions League.

L'offerta comprende le partite che le giallorosse affronteranno al Tre Fontane contro Lione e Galatasaray, rispettivamente in calendario il 13 novembre e il 17 dicembre (entrambe, calcio d'inizio alle 21). Si parte da 6 euro e sono previste riduzioni per gli under 16. Acquistando il pacchetto, ovviamente, si andrà a risparmiare rispetto al costo di una singola gara. Il pack due gare sarà disponibile a partire dalle 12 di giovedì 17 ottobre". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE