Roma Femminile: il calendario dei prossimi impegni delle giallorosse

La Roma Femminile è attesa da un fitto calendario nelle prossime settimane. Le giallorosse come comunicato dal club giallorosso sui social, in campionato giocheranno Roma-Milan il 20/10 alle 16, Sampdoria-Roma il 3/11 alle 15 e Roma-Fiorentina il 9/11 alle 14. Il 6/11 giocherà anche in Coppa Italia in casa del Bologna alle 14:30.

