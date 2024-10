Roma Femminile: Greggi è la calciatrice con più presenze in giallorosso. Il club: "Complimenti" (FOTO)

Dopo essere scesa in campo all'Allianz Stadium contro la Juventus - ko per 2-1 per le giallorosse - Giada Greggi diventa la calciatrice con più presenze nella storia della Roma. La centrocampista raggiunge quota 157, seguita da Manuela Giugliano e Annamaria Serturini - ora all'Inter - a 156 presenze. Su X arrivano gli applausi del club giallorosso: "Complimenti".

? @GiadaGreggi è la calciatrice con piú presenze nella storia della Roma Complimenti ???#ASRomaFemminile pic.twitter.com/YRKn02qfgE — AS Roma Femminile ?? ? (@ASRomaFemminile) October 13, 2024