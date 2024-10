Roma Femminile, Giugliano: "Orgogliosa della mia candidatura al Pallone d'Oro. La mia esultanza? Ho chiesto a Dybala il permesso"

TG1 - Pilastro del centrocampo della Roma Femminile di Alessandro Spugna, Manuela Giugliano ha rilasciato in queste ore una breve intervista per il tg nazionale, parlando tra le altre cose anche della recente e importantissima candidatura al Pallone d'Oro. Queste le sue parole.

La candidatura al Pallone d'Oro?

"Sono super emozionata perché non me lo aspettavo, mi rende orgogliosa. È il risultato del lavoro che faccio ogni volta e ciò mi gratifica. Senza le mie compagne, non avrei raggiunto questo obiettivo".

Da piccola giocavi a pallavolo, poi cos'è successo?

"L’allenatrice convocò i miei genitori dicendo che giocavo con i piedi e che avrei dovuto cambiare sport".

Indossi un numero non banale qui a Roma.

"Ho la 10 come Totti che qui a Roma non è un numero come gli altri. Per questo devo onorarlo ogni giorno".

La Giugliano mask come Dybala?

"Esulto come Dybala, però gli ho chiesto prima il permesso".

Tatuaggi?

"Tra i tanti, ho il lupetto della Roma per celebrare gli scudetti vinti".