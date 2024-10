Il derby Roma-Lazio femminile all'Olimpico: l'assessore Onorato risponde ai tifosi. La palla passa al club

Domenica 17 novembre c'è il derby Roma-Lazio di Serie A Femminile. E al momento la partita si dovrebbe giocare al Tre Fontane. C'è un però: ieri un gruppo di tifosi della Roma ha scritto all'assessore Alessandro Onorato chiedendo un intervento per una possibile apertura dello stadio Olimpico. [...] Oggi, in una nuova email inviata appunto a chi si è preso carico della richiesta, ha scritto: «Ho raccolto il vostro invito e ho contattato Sport e Salute, la società che ha in gestione lo stadio Olimpico, per verificare la disponibilità e la volontà di ospitare il derby. Confermano la massima apertura all'iniziativa, ma la richiesta deve arrivare dall'AS Roma. In caso ciò avvenga, Roma Capitale sosterrà con ogni mezzo a disposizione l'iniziativa». Evidente che la palla adesso passi alla Roma. Ma dal club, per ora, non trapela nulla nel merito della questione. [...] La questione è aperta. Perché oggettivamente, le ragazze di Spugna (due volte di fila campionesse d'Italia), meriterebbero di avere un palcoscenico migliore nel momento in cui c'è la possibilità. [...] Ma prima o poi, la Roma femminile, avrà l'occasione di giocare all'Olimpico? La risposta c'è: in caso di passaggio del turno in Champions League, quindi con un ipotetico approdo ai quarti di finale, il regolamento Uefa sugli impianti cambierebbe e il Tre Fontane non potrebbe ospitare il match. Ecco che si dovrebbe traslocare per forza all'Olimpico.

(ilmessaggero.it)

