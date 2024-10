Golden Girl 2024: Dragoni e Kramzar nella lista della 10 calciatrici candidate al premio

Due calciatrici della Roma Femminile sono state inserite nella lista delle 10 calciatrici candidate al premio "Golden Girl", si tratta di Giulia Dragoni e Zara Kramzar. A comunicarlo è stato lo stesso club giallorosso sul proprio sito ufficiale. Ecco la nota:

"È stata annunciata la lista delle 10 calciatrici in corsa per il Golden Girl 2024, organizzato da Tuttosport, e tra i nomi figurano Giulia Dragoni e Zara Kramzar. Giulia Dragoni è arrivata alla Roma nel mercato estivo, in prestito dal Barcellona. Con il debutto a 16 anni e 259 giorni, è diventata la più giovane italiana a giocare in un campionato mondiale.

Percorso inverso per Zara Kramzar che, dopo due stagioni in giallorosso, è al momento in prestito al Como. La slovena aveva già ricevuto il Trofeo Promesa Dazn 2023, assegnato da Mundo Deportivo"

(asroma.com)

