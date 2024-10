Femminile, Spugna: "Vogliamo fare una grande gara, sarà un evento incredibile" (VIDEO)

L'allenatore della Roma Femminile Alessandro Spugna ha parlato ai microfoni del canale ufficiale giallorosso alla viglia della sfida contro la Juventus allo Stadium. Ecco le sue parole:

Sulla partita contro la Juventus.

"È una partita bella e importante, è sempre una partita che dà grandi stimoli ed emozioni. Si giocherà in uno Stadium quasi tutto pieno. Sicuramente è un evento incredibile da godersi. Cercheremo di preparare bene la partita perché vogliamo fare una grande gara".

Dopo le partite di Champions da dove le trovate le energie per questa partita?

"Le fatiche di Champions si fanno sempre sentire perché sono partite di grande intensità e ti portano via qualcosa a livello fisico e mentale. Noi dobbiamo essere pronte perché questa è una partita dello stesso livello di quella della Champions".

Servirà una Roma formato Champions contro la Juventus ancora imbattuta?

"La Juve sta facendo un percorso netto. Ha fatto un inizio di stagione importante, ha vinto anche in Champions League, è una squadra forte che ha cambiato modo di giocare, ha cambiato la guida tecnica, Canzi lo conosco bene e so che ha preparato la partita nei minimi particolari e noi dovremmo essere la squadra che sta crescendo, che migliora di partita in partita, che ha fatto una grande gara martedì e siamo pronte a fare una grande partita anche domani".