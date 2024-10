Femminile, ROMA-MILAN 1-1 (5' Ijeh, 22' Giugliano): segui in tempo reale. Arriva il pareggio giallorosso

Dopo la schiacciante vittoria in Champions League contro il Galatasaray, la Roma Femminile si rituffa nel campionato: alle ore 16:00 la sfida del "Tre Fontane" contro il Milan. La squadra di Spugna non vince in Serie A dallo scorso 29 settembre contro il Napoli e deve recuperare terreno dalla Juventus capolista, al momento a +10 con una gara in più.

IL TABELLINO

ROMA: Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Hanshaw; Giugliano, Kumagai, Dragoni; Haavi, Giacinti, Pilgrim. A disp.: Kresche, Mazzocchi, Viens, Aigbogun, Corelli, Glionna, Greggi, Pandini, Cissoko, Thøgersen, Troelsgaard.

All. Alessandro Spugna

MILAN: Giuliani, Koivisto, Sorelli, Nadim, Rubio Alvarez, Renzotti, Ijeh, Soffia, Piga, Mesjasz, Dompig. A disp.: Fedele, Tornaghi, Marinelli, Karczewska, Mascarello, Swaby, Stokic, Arrigoni, Appiah Amoakoah.

All. Suzanne Bakker

Arbitro: Lucio Felice Angelillo. Assistenti: Luca Chiavaroli - Pierpaolo Carella. Quarto Ufficiale: Christian De Angelis

Reti: 5' Ijeh, 22' Giugliano

LA CRONACA DELLA PARTITA

Primo tempo

25' - Brivido enorme per il Milan su un innocuo cross di Hanshaw, con Giuliani che si lascia sfuggire il pallone e poi lo riprende poco prima della linea di porta.

22' - PAREGGIA LA ROMA. Dopo gli sviluppi di un corner, Minami riceve corto e scarica all'indietro per Giugliano che, dal limite dell'area di rigore, calcia con il destro e batte Giuliani!

12' - Haavi scarica fuori area per Giugliano: tiro di prima intenzione della 10 parato da Giuliani.

6' - Risposta giallorossa affidata a Giacinti, il cui pallonetto termina alto

5' - Vantaggio del Milan. Pallone in profondità di Renzotti per Ijeh che, di prima intenzione, calcia in diagonale battendo Ceasar.

4' - Primo tentativo del Milan su colpo di testa di Piga sugli sviluppi di un corner, pallone alto.

1' - Match al via