AS Roma Femminile: contro il Milan le giallorosse indosseranno una fascia rosa per il mese dedicato alla salute e alla prevenzione delle donne (COMUNICATO)

Splendida iniziativa lanciata dalla Roma Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa tramite un comunicato, in occasione della partita tra Roma e Milan (20 ottobre alle ore 16 al Tre Fontane), le calciatrici giallorosse entreranno in campo con una fascia rosa al braccio per celebrare il mese dedicato alla salute e alla prevenzione delle donne. Ecco la nota ufficiale: "Domenica 20 ottobre, in occasione del big match tra Roma e Milan, le calciatrici giallorosse entreranno in campo con la fascia rosa al braccio per il mese dedicato alla salute e alla prevenzione femminile.

"Penso a Te, mi prendo cura di Me". È questo il titolo della campagna che la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, Official Medical Partner dell’AS Roma, ha promosso in occasione di “Ottobre Rosa”, dedicato alla salute della donna e all’importanza della prevenzione. Un intero mese di attività e progetti rivolti all’universo femminile, in cui rientra anche l’iniziativa al Tre Fontane, dove le giocatrici della Roma Femminile affronteranno il Milan. Le ragazze di Spugna scenderanno, infatti, in campo con la fascia rosa al braccio per sensibilizzare le donne e la popolazione in generale sull’importanza di una prevenzione regolare. Tra le numerose attività proposte dal Policlinico Campus Bio-Medico, sia nella sede centrale di Trigoria che presso il Poliambulatorio Porta Pinciana, vi è anche un programma di pacchetti pacchetti di prevenzione a tariffe speciali in ginecologia, odontoiatria, dermatologia, cardiologia, medicina dello sport, oculistica e laserterapia, a cui è possibile prenotarsi via e-mail oppure consultando il sito a questo link. Sempre in concomitanza con "Ottobre Rosa", la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico ha inoltre offerto presso le sue strutture numerose visite gratuite ai cittadini che sono andate molto rapidamente sold-out". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE