Women's Champions League: le possibili avversarie della Roma ai playoff. Domani alle 13 il sorteggio (COMUNICATO)

Domani alle ore 13 andrà in scena a Nyon il sorteggio dei playoff della Women's Champions League e la Roma Femminile scoprirà la sua avversaria. Il match di andata si giocherà il 18-19 settembre in trasferta, mentre il ritorno il 25-26 settembre allo Stadio Tre Fontane. Il comunicato del club giallorosso: "Lunedì 9 settembre alle 13.00 a Nyon, la Roma conoscerà la sua avversaria nel playoff di Women’s Champions League. Le giallorosse, grazie alla vittoria dello Scudetto nella scorsa stagione, accedono al secondo turno nel percorso Campioni, ultimo step prima di arrivare ai gironi. Nel gruppo dei vincitori dei rispettivi campionati, la squadra di Spugna si posiziona al quarto posto per ranking e potrà incontrare una tra Anderlecht, Servette, Mura, Osijek, Celtic, Hammarby e Galatasaray. Il playoff si giocherà con gare di andata e di ritorno, rispettivamente il 18-19 settembre in trasferta e il 25-26 settembre in casa".

(asroma.com)

