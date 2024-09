Women's Champions League, le avversarie della Roma ai gironi: giallorosse nel Gruppo A con Lione, Wolfsburg e Galatasaray (FOTO)

Alle ore 13 a Nyon va in scena il sorteggio della fase a gironi della Women's Champions League. La Roma ha ottenuto l'accesso grazie alla doppia vittoria (3-1 all'andata e 2-7 al ritorno) nel playoff contro il Servette e oggi scoprirà le sue nuove tre avversarie. Sono 16 le squadre rimaste ancora in gara e verranno suddivise in quattro gironi da quattro club, con le giallorosse che sono state posizionate in terza fascia. Si giocherà dall'8 ottobre al 18 dicembre e il calendario verrà ufficializzato nella giornata di domani.

DATE E ORARI DELLA FASE A GIRONI

Giornata 1: 8/9 ottobre

Giornata 2: 16/17 ottobre

Giornata 3: 12/13 novembre

Giornata 4: 20/21 novembre

Giornata 5: 11/12 dicembre

Giornata 6: 17/18 dicembre

Calcio d'inizio: 18:30 / 18:45 o 20:45 / 21:00

LE FASCE

Prima fascia

FC Barcelona (ESP)

Olympique Lyonnais (FRA)

FC Bayern München (GER)

Chelsea FC (ENG)

Seconda fascia

VfL Wolfsburg (GER)

Arsenal FC (ENG)

Real Madrid CF (ESP)

Manchester City (ENG)

Terza fascia

Juventus FC (ITA)

SKN St. Pölten (AUT)

AS Roma (ITA)

FC Twente (NED)

Quarta fascia

Vålerenga (NOR)

Celtic FC (SCO)

Hammarby IF (SWE)

Galatasaray A.Ş. (TUR)

IL GIRONE DELLA ROMA

GRUPPO A

Olympique Lyonnais (FRA)

VfL Wolfsburg (GER)

AS Roma (ITA)

Galatasaray A.Ş. (TUR)