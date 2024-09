Serie A Femminile: Juventus-Roma si giocherà il 13 ottobre alle 15:30 all'Allianz Stadium. Cappelletti: "Occasione per mostrare al mondo il nostro prodotto" (COMUNICATO)

Grandissima novità per il calcio femminile. Come annunciato dalla FIGC tramite un comunicato ufficiale, Juventus-Roma, big match valido per la sesta giornata della Serie A, si giocherà il 13 ottobre alle 15:30 e andrà in scena all'Allianz Stadium. Ecco la nota: "Un grande stadio per una grande partita. Sarà l'Allianz Stadium di Torino a ospitare, domenica 13 ottobre alle 15.30 (diretta Rai 2, RaiPlay e DAZN), il big match della sesta giornata della Serie A Femminile eBay tra Juventus e Roma. Si affronteranno le squadre che negli ultimi anni hanno dominato il calcio italiano e rappresentato la Serie A in UEFA Women's Champions League, con la Juventus che tornerà a disputare una gara interna di campionato allo Stadium a distanza di cinque anni e mezzo da Juventus-Fiorentina del 24 marzo 2019: una gara, quella tra le bianconere e le viola, che fece registrare il record di 39.027 spettatori per una partita del campionato italiano femminile.

'Quella di domenica 13 ottobre sarà una straordinaria giornata per il nostro movimento - ha dichiarato la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, Federica Cappelletti -. Juventus-Roma all'Allianz Stadium è l'occasione per mostrare ancora una volta al mondo il nostro prodotto, con la sfida tra due club che hanno scritto la storia della Serie A femminile e continuano a essere ambasciatori del calcio italiano in Europa. Le calciatrici e il nostro campionato meritano grandi stadi, e sono convinta che Juventus-Roma sarà anche l'occasione per tante famiglie di avvicinarsi al calcio femminile e vivere una domenica indimenticabile'".

(figc.it)

