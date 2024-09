Serie A Femminile, Juventus-Roma: info biglietti. Al via la prenotazione dei tagliandi, settore ospiti gratuito (COMUNICATO)

Domenica 13 ottobre alle 15:30 andrà in scena all'Allianz Stadium l'attesissima sfida tra Juventus e Roma, valida per la sesta giornata della Serie A Femminile. Come annunciato dalla società giallorossa, è partita la prenotazione dei tagliandi per assistere al match e i biglietti del settore ospiti sono gratuiti. Ecco il comunicato: "È scattata la prenotazione dei biglietti di Juventus-Roma, big match della Serie A Femminile, in calendario domenica 13 ottobre alle 15:30.

Per la prima volta, la super sfida si giocherà all'Allianz Stadium. I biglietti del settore ospiti (settore 110, ingresso gate E) sono disponibili, a titolo gratuito, esclusivamente attraverso il sito web ufficiale della Juventus, cliccando QUI. Per selezionare il settore ospiti è necessario inserire questo codice di accesso: OSPRW È possibile prenotare massimo 4 biglietti per operazione previa registrazione al Ticket Shop ufficiale. In relazione a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con nota nr. 14/2007 dell’8 marzo 2007 (e nr. 26/2012) in merito alla richiesta di introduzione degli striscioni, informiamo che i romanisti potranno far pervenire le istanze di introduzione materiale da tifo presso l’Allianz Stadium, entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni, all’indirizzo e-mail richiesta.striscioni@juventus.com. Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare questa sezione del sito ufficiale della Juventus". (asroma.com) VAI AL COMUNICATO UFFICIALE