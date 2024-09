Roma Femminile: Valdezate operata al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore (COMUNICATO)

Enorme tegola per la Roma Femminile di Alessandro Spugna. Infortunatasi in un allenamento in vista della Womens French Cup, Oihane Valdezate ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e nella giornata odierna è stata sottoposta all'intervento chirurgico. Ecco il report medico: "Oihane Valdezate è stata sottoposta a intervento chirurgico al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento, effettuato dal Prof. Georg Ahlbäumer presso la Klinik Gut di St. Moritz, è stato concluso con successo. Nei prossimi giorni la calciatrice inizierà la fase riabilitativa. Forza Oihane".

(asroma.com)

