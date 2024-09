Roma Femminile: maglie celebrative per le 150 presenze in giallorosso di Greggi e Giugliano e le 100 di Glionna (FOTO)

In occasione di Servette-Roma, partita valida per l'andata dei playoff di Women's Champions League, tre calciatrici giallorosse hanno raggiunto un traguardo davvero importante: Giada Greggi e Manuela Giugliano hanno infatti toccato quota 150 presenze, mentre Benedetta Glionna ha giocato la 100esima partita. Il club ha deciso di celebrare le tre giocatrici con una maglia speciale in cui vi è scritto il numero dei match disputati. "Traguardi importanti in giallorosso da celebrare - scrive la Roma su Twitter -. 150 presenze per Giada Greggi e Manuela Giugliano e 100 presenze per Benedetta Glionna".

