Roma Femminile: la lista delle convocate per la sfida contro il Servette (FOTO)

Domani alle 14:30 la Roma Femminile di Alessandro Spugna comincerà il suo percorso nella Women's Champions League in casa contro gli svizzeri del Servette, per l'andata dei playoff. Sul proprio profilo X il club giallorosso ha ufficializzato la lista dei convocati: assente tra le altre ovviamente Valdezate che si è da poco operata per il recente infortunio al crociato. Questa la lista completa.

Ceasar, Cissoko, Corelli, Di Guglielmo, Dragoni, Galli, Giacinti, Giugliano, Glionna, Greggi, Haavi, Hanshaw, Kumagai, Linari, Mazzocchi, Madon, Minami, Merolla, Pandini, Thogersen, Troelsgaard, Ventriglia, Viens.