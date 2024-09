Roma Femminile: Giugliano in lizza per il Pallone d'Oro (FOTO)

Manuela Giugliano tra le candidate per il Pallone d'Oro Femminile. Oggi vengono resi noti i nomi di calciatori e calciatrici in lizza per assicurarsi il prestigioso premio e la cerimonia di premiazione andrà in scena lunedì 28 ottobre presso il Théâtre du Châtelet di Parigi. Tra le candidate al Pallone d'Oro Femminile figura anche Manuela Giugliano, centrocampista della Roma Femminile e della Nazionale italiana.